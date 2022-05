Man die werd gezocht na fatale woningbrand Geldermalsen opgepakt in Duitsland

De Duitse politie heeft vannacht een man opgepakt die gezocht werd vanwege een fatale woningbrand in Geldermalsen. De politie denkt dat de twee slachtoffers door een misdrijf om het leven zijn gekomen. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak.

De brand brak gisterochtend uit in een woning aan de Emmalaan in Geldermalsen. De hulpdiensten hadden het vuur snel onder controle. In het pand vonden ze twee slachtoffers, die al waren overleden. Volgens de politie ging het om een vrouw en een minderjarige jongen die op het adres woonden.

Na de brand was de politie op zoek naar een automobilist, maar onduidelijk was toen nog of hij een verdachte was. De politie zei toen alleen dat zij zich ernstige zorgen maakten over de man en hem daarom snel wilden opsporen.

Over de identiteit van de man en of hij een relatie had met de slachtoffers is niets bekendgemaakt.