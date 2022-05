Utrecht gaat mannen naroepen als start campagne tegen straatintimidatie

In het centrum van Utrecht worden morgen tussen 15.00 en 17.00 uur niet vrouwen, maar mannen nageroepen terwijl ze over straat lopen. Daarmee trapt de gemeente een campagne af tegen straatintimidatie, iets waarvan volgens de gemeente de helft van alle Utrechtse vrouwen en meisjes regelmatig het slachtoffer is.

De gemeente wil met de actie naar eigen zeggen mannen laten voelen "hoe ongemakkelijk en soms zelfs bedreigend" straatintimidatie is. De mannen worden vanaf een scherm nageroepen door een vrouw.

De actie is bij de Stadhuisbrug in de stad. De mannen die worden nageroepen, worden daarna door medewerkers van de gemeente 'opgevangen'. De medewerkers leggen uit wat het doel is van de actie en vragen aan de mannen hoe ze zich erbij voelen.

Confronterend en schurend

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de actie bewust confronterend en schurend is. "Met deze actie worden de mannen en jongens echt aangesproken of lastiggevallen zoals vrouwen dat heel vaak meemaken", zegt hij. "Mannen zijn ook een deel van de oplossing, als ze hun vrienden aanspreken op dit soort gedrag."

Volgens de woordvoerder begint het onschuldig, maar wordt het steeds bedreigender en vervelender. "Precies zoals het in het echt ook gaat."

Bredere actie

De campagne die op de actie volgt, start 23 mei in Utrecht en op sociale media. Daarin krijgt ook het belang van het melden van straatintimidatie aandacht, zodat de gemeente er meer inzicht in krijgt.

De campagne richt zich vooral op vrouwen en meisjes, maar er is ook aandacht voor andere slachtoffergroepen als lhbtiq+'ers en mensen die zichtbaar een geloof uitdragen.