OM eist 14 jaar cel tegen man voor doden ex voor ogen van hun kind

Het Openbaar Ministerie heeft veertien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen een 32-jarige man uit Nieuwegein voor het doodsteken van zijn ex-vriendin. Het slachtoffer werd vorig jaar september in het bijzijn van hun 1-jarige dochter op straat met tientallen messteken om het leven gebracht.

De steekpartij gebeurde volgens het OM nadat de 34-jarige vrouw eerder op de dag de relatie had beëindigd. Toen de vrouw hun kind bij haar ouders in Den Bosch wegbracht, kwam ook Van den D. naar de stad. Hij zou de vrouw hebben aangevallen toen hij haar met een kinderwagen zag wandelen. Vlak bij de woning van haar ouders stak hij volgens het OM dertig keer op haar in. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan haar verwondingen.

Uit onderzoek is gebleken dat de verdachte en het slachtoffer een problematische relatie hadden. Voor de steekpartij had de vrouw bij de politie melding gemaakt van mishandeling en verkrachting door hem. Ook zou hij hebben gedreigd hun dochter te ontvoeren.

Wel of geen voorbedachte raad?

Volgens justitie zijn er genoeg aanwijzingen voor voorbedachte raad, onder meer in berichten en aantekeningen die bij de verdachte zijn gevonden. Daarin was volgens het OM onder meer te lezen dat hij zijn vriendin geweld zou aandoen wanneer ze bij hem weg zou gaan.

Een andere aanwijzing is het mes dat hij meenam naar Den Bosch. "Hij heeft tijdens die reis geruime tijd kunnen nadenken over zijn daden. Het heeft hem er niet van weerhouden het mes mee te nemen en Clarinda te doden", aldus justitie. Van den D. zei tijdens de zitting spijt te hebben, schrijft Omroep Brabant. "Ik wil heel graag hulp. Ik wil alleen maar goed zijn voor mensen en niet dit."

Uit psychiatrisch onderzoek is gebleken dat Van den D. een autismespectrumstoornis en trekken van narcisme heeft. Zijn advocaat stelde in de rechtszaal dat er geen sprake was van een vooropgezet plan, mede op basis van een gedragsdeskundige. "Ik zie wel een wanhopige man die in het nauw was gedreven en niet kon omgaan met de spanning", zei de deskundige.