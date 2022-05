Europese organisaties: mondkapjesadvies in vliegtuigen van tafel

Vanaf maandag hoeven ook in vliegtuigen geen mondkapjes meer gedragen te worden. Het Europese RIVM (ECDC) en de Europese luchtvaartautoriteit (EASA) raden dit niet langer meer aan. Minister Kuipers van Volksgezondheid heeft daaropvolgend vanavond in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat een mondkapjesplicht in het vliegtuig volgens het RIVM kan vervallen.

Volgens het ECDC en EASA kan de versoepeling worden doorgevoerd omdat het grootste deel van de Europeanen is ingeënt of genezen van het coronavirus. Ook volgens het RIVM heeft de verplichting van het mondkapje nu geen meerwaarde meer.

Omdat de aanbeveling niet bindend is, kunnen luchtvaartmaatschappijen ervan afwijken en mondkapjes blijven adviseren. Wie naar een bestemming vliegt waar nog wel een mondkapjesplicht geldt in het openbaar vervoer, doet er goed aan ook nog een kapje in het vliegtuig te dragen, zeggen het ECDC en EASA.

Advies aan kwetsbare groepen

Ook adviseren het ECDC en EASA om bij voortdurend niezen en hoesten toch een masker te dragen. Het RIVM adviseert ook aan reizigers die behoren tot een kwetsbare groep om voor hun eigen bescherming een medisch mondneusmasker of een FFP-2-masker te dragen. Dat is vergelijkbaar met het advies in het openbaar vervoer.

In Nederland werd de mondkapjesplicht de afgelopen maanden nog weinig gehandhaafd door vliegmaatschappijen.