Er groeit amper een plant, toch gaan er al miljoenen om in de wietproef

Een andere grote investeerder is de Nederlandse zakenman Corné Melissen, voormalig rechterhand van ondernemer Marcel Boekhoorn. Hij zet met zijn investeringsmaatschappij Kenzoll flink in op de wietteelt.

"Ik investeer op meerdere plekken in cannabisbedrijven", zegt hij. "We hebben een meerderheidsbelang in bedrijven in Canada en Zimbabwe en in Nederland hebben we inmiddels een belang in de geselecteerde teler Supraleaf." Met een aantal andere Nederlandse telers is Melissen nog in gesprek.