Populaire voetbalgame FIFA krijgt na bijna dertig jaar andere naam

De populaire voetbalgame FIFA krijgt na bijna drie decennia een nieuwe naam. Dat schrijft ontwikkelaar EA Sports in een blogpost. Het spel heet vanaf 2023 EA Sports FC.

In het bericht gaf EA geen reden voor de naamswijziging, maar mogelijk heeft het te maken met moeizame onderhandelingen tussen EA en wereldvoetbalbond FIFA over de naam.

De huidige deal over de naam loopt na het komende WK in Qatar af. Er zou zeker twee jaar zijn gesproken over verlenging van de deal, zo schreef The New York Times in oktober vorig jaar.

Volgens de krant wilde de FIFA in een nieuwe deal het dubbele krijgen van EA dan wat de bond nu krijgt als naamgever. Het zou in zo'n nieuwe overeenkomst dan gaan om bijna een miljard euro per WK-cyclus van vier jaar.

Ruim 300 licenties

EA hintte eind vorig jaar al op de naamswijziging door in een persbericht te schrijven dat het de naam van het spel aan het "heroverwegen" was. En sinds vandaag is dus definitief dat FIFA 23 in het najaar de laatste game met de naam FIFA wordt.

De ontwikkelaar vertrouwt er waarschijnlijk op dat voetbalfans de wereldberoemde game ook wel weten te vinden onder een nieuwe naam. FIFA, waarvan elk jaar een nieuwe versie wordt uitgebracht, groeide sinds het eerste deel in 1993 uit tot het synoniem voor voetbalgames en werd zo een van de succesvolste gameseries ooit.

EA zou de afgelopen twintig jaar zeker 19 miljard euro met de verkoop van het voetbalspel hebben verdiend.

Ultimate Team

Zonder FIFA houdt de gameontwikkelaar wel de rechten van zo'n 300 competities, toernooien en spelers waarmee het licentieovereenkomsten heeft. Daarmee blijven bijvoorbeeld namen van teams, logo's en beeltenissen van bekende spelers gewoon te zien in de game.

Met name de spelmodus Ultimate Team, die sinds 2009 in de game zit, levert EA tegenwoordig veel geld op. In die modus vol zogenoemde microtransacties kunnen spelers met digitale voetbalplaatjes hun eigen team maken. Vorig jaar verdiende het bedrijf naar verluidt 1,6 miljard dollar met Ultimate Team.