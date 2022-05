Aandeelhouders stemmen massaal tegen bonus van Philips-topman

Over de beloningen wilde hij geen toezeggingen doen. "Ik heb erover gesproken met de raad van commissarissen. Geloof me, ik heb diep geïnvesteerd in Philips. Ik heb mijn leven eraan gewijd. Ik heb veel aandelen. Ik voel de pijn net als iedereen."

Nieuw talent

De raad van commissarissen zei eerder dat het beloningsbeleid gepast is, omdat er in 2021 sprake was van ongekende verstoringen op de wereldmarkt waarop het bestuur van Philips geen invloed had. De raad gaf aan dat een eventuele tegenstem tegen het beloningsbeleid serieus zou worden besproken.

Daarbij werd opgemerkt dat een eventuele verlaging van de bonus ook gevolgen zou hebben voor de laag onder de top. Ook die zouden vervolgens worden verlaagd, waardoor het voor het bedrijf moeilijker zou worden om nieuw talent aan te trekken.