Gündogan weer aan het werk als Kamerlid

Versnippering Tweede kamer

Na de Tweede Kamerverkiezingen op 21 maart 2021 kwamen er 17 fracties in de Tweede Kamer. Dat was een record, dat al snel weer werd verbroken. In mei 2021 splitsten de Kamerleden Van Haga, Ephraïm en Smolders zich af van Forum voor Democratie. Met hun nieuwe Groep Van Haga waren er 18 fracties en in september bracht ex-CDA'er Omtzigt het aantal op 19.

Onder de 20 fracties die er nu zijn, bestaan er vijf uit één persoon: Lid Gündogan, Bij1 (Kamerlid Simons), BBB (Kamerlid Van der Plas), Fractie Den Haan en Lid Omtzigt.