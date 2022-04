Bestuursvoorzitters Volt leggen functie neer na kwestie-Gündogan

De twee bestuursvoorzitters van Volt stappen op in de nasleep van de kwestie-Gündogan, zo is bekendgemaakt op een extra ledencongres in Den Bosch. De leden konden daar vragen stellen over de aanpak van de zaak door het bestuur. Daarbij ging het er soms emotioneel aan toe.

Co-voorzitter Sacha Muller stopt om gezondheidsredenen. Zij zit thuis met een burn-out en was niet op het congres aanwezig. Haar collega Peter-Paul de Leeuw deed mee wel mee, maar vanuit Zuid-Afrika.

De Leeuw zei via een videoverbinding dat ook hij ermee stopt. Hij zei dat het de afgelopen maanden heel zwaar is geweest om het voorzitterschap van Volt te vervullen naast zijn reguliere baan.

De twee voorzitters pleiten voor een fulltime, betaalde bestuursvoorzitter. Of die er komt, is nog niet besloten.

Veel kritiek

Het Tweede Kamerlid Nilüfer Gündogan werd half februari door Volt geschorst na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Ze stapte naar de rechter en die floot de partij terug, maar uiteindelijk werd Gündogan halverwege vorige maand alsnog uit de partij gezet.

Op het ledencongres, waar een paar honderd leden in de zaal zaten, klonk veel kritiek op het handelen van de partijtop. Mensen vroegen of er niet onnodig hard met Gündogan is omgegaan en of er wel genoeg contact is onderhouden met de mensen die grensoverschrijdend gedrag hebben ervaren. Zij vrezen dat de gang van zaken de partij zwaar heeft beschadigd.

De bestuursleden op het podium erkenden dat veel dingen niet goed zijn gegaan en dat ze lessen willen leren voor de toekomst. Zij stellen een werkgroep in die de kwestie gaat evalueren.

Contact met regeringscommissaris Hamer

Partijleider Laurens Dassen zei dat hij contact heeft gezocht met de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, Mariëtte Hamer. "Omdat ik hoop zij met ons, maar ook met de samenleving, wil kijken hoe dit voortaan beter kan. "

De partijleider zei verder dat, ook als de rechter Gündogan in hoger beroep in het gelijk stelt, er geen plaats meer voor haar is bij Volt. Hij kreeg na zijn woorden een luid applaus.

'Ik knielde niet'

Gündogan plaatste in aanloop naar het congres een opvallende tweet. Daarin citeerde zij een Koerdische leider uit het begin van de vorige eeuw: "Ik kon niet omgaan met je leugens en bedrog, dat was mijn probleem, maar ik knielde niet voor je, dus laat het een probleem voor jou zijn."