Koningin Elizabeth slaat troonrede voor het eerst sinds 1963 over om gezondheid

De Britse koningin Elizabeth (96) is morgen om gezondheidsredenen niet bij de traditionele opening van het parlementaire jaar. Ze zal ook niet de Britse troonrede, de Queen's Speech, afleveren.

Haar zoon Charles neemt die taak voor haar waar. In de troonrede vertelt de koningin normaal gesproken onder meer welke wetten er behandeld zullen worden en licht ze het buitenlands beleid toe.

Het is voor het eerst sinds 1963 dat Elizabeth verstek laat gaan bij de opening van het parlementaire jaar. Destijds was ze zwanger van prins Edward. Vier jaar eerder was ze ook niet aanwezig, toen ze zwanger was van prins Andrew. Elizabeth zit sinds 1952 op de Britse troon en viert dit jaar dus haar 70-jarige jubileum, ook wel haar Platinum Jubilee.

Buckingham Palace zegt dat de Queen last heeft van "mobiliteitsproblemen". Na overleg met haar dokters heeft ze "aarzelend" besloten geen acte de présence te geven.

Bijna niet in het openbaar verschenen

Eerder dit jaar was Elizabeth vanwege dezelfde problemen ook niet aanwezig bij onder meer de kerkdiensten rond Pasen. Eind maart was ze wel in Westminster Abbey bij de herdenkingsdienst van haar vorig jaar overleden echtgenoot, prins Philip. Dat was haar eerste openbare optreden in maanden.

Vorige week werd ook bekend dat Elizabeth dit jaar niet aanwezig is bij de traditionele garden parties. Die worden gehouden in Buckingham Palace en in het Palace of Holyroodhouse, het verblijf van de koningin in Schotland.

Elizabeth besloot enkele jaren geleden al om niet meer de Keizerlijke Staatskroon te dragen tijdens de Queen's Speech, vanwege het gewicht van ruim twee kilo.