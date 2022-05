Zanger Nick Cave verliest opnieuw een zoon

De oudste zoon van de Australische zanger Nick Cave is overleden, zeven jaar na de fatale val van een andere zoon van een rots in Brighton. Jethro Lazenby, die onder meer acteur, model en fotograaf was, was 31 jaar oud. "Met veel verdriet kan ik bevestigen dat mijn zoon Jethro is overleden", zegt de voorman van The Bad Seeds tegen muzieksite NME. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.

Lazenby, die er pas op zijn achtste achter kwam dat de beroemde zanger zijn vader was, zat kort voor zijn dood vast voor mishandeling van zijn moeder. Hij zou begin maart onverwacht bij haar voor de deur hebben gestaan en 's nachts bij haar hebben geslapen. De ochtend erop zouden ze ruzie hebben gekregen, waarbij hij haar een knietje in haar gezicht zou hebben gegeven.

In afwachting van zijn proces was hij vrijgelaten en de rechter had geëist dat hij de komende twee jaar geen contact met zijn moeder mocht hebben en verslavingshulp moest zoeken. Lazenby zat vier jaar geleden ook al eens enige tijd in de gevangenis, destijds voor mishandeling van zijn toenmalige vriendin. Volgens zijn advocaat leed hij aan schizofrenie.

Albums over verdriet en rouw

Over zijn oudste zoon zei Nick Cave in 2008 dat ze een moeilijke start hadden gehad, maar dat ze uiteindelijk een goede band hebben gekregen. "Tot mijn eeuwige spijt heb ik in Jethro's jonge jaren weinig contact met hem gehad, maar we hebben nu een goede relatie." Vier jaar later erkende Jethro dat: "Het begin was niet zo goed, met veel gedoe met mijn vader, in wiens schaduw ik stond."

Het is niet voor het eerst dat Cave een kind verliest. In 2015 overleed zijn 15-jarige zoon Arthur. Die had lsd genomen en zou in zijn eentje op een hoge rots hebben rondgelopen in de Engelse kustplaats Brighton toen hij ten val kwam. Caves verdriet kreeg een grote rol op zijn album Skeleton Tree, dat al deels was opgenomen toen Arthur overleed, maar vergaand werd aangepast na diens dood.

Later maakte Cave ook het album Ghosteen, een rouwplaat die - hoewel ook grotendeels geschreven voor de dood van zijn zoon - werd gezien als de muzikale verwerking van het verlies van Arthur. Ook in de documentaire One more time with feeling, over het maakproces van Skeleton Tree, speelt Caves rouwproces na de dood van zijn zoon een centrale rol.