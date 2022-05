Verdachte bekent ook schietpartij Alblasserdam

John S. heeft bij de politie bekend dat hij verantwoordelijk is voor de schietpartij op een zorgboerderij in Alblasserdam, afgelopen vrijdag. Daarbij vielen twee doden en twee zwaargewonden.

Vlak voor zijn daad stuurde hij een e-mail naar tv-programma RTL Boulevard, waarin hij schreef dat hij op 4 mei een moord in Vlissingen had gepleegd. Dit zou hij hebben gedaan om zijn vuurwapen te testen.

Vandaag bepaalde de rechtbank in Rotterdam dat de 38-jarige John S. uit Oud-Alblas voorlopig vast blijft zitten. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij meerdere verklaringen afgelegd over de verdenkingen en ook bevestigd dat hij RTL Boulevard heeft gemaild.

Hij schreef onder andere over zijn psychische problemen, zijn obsessie om een wapen te kopen en dat hij geen hulp kreeg. Volgens het OM stond hij bekend vanwege verward gedrag en overlastmeldingen. John S. is zelf cliënt geweest van zorgboerderij Tro Tardi, waar onder anderen mensen met psychische problemen worden begeleid.

Doden en zwaargewonden

Vrijdagochtend kwamen bij de schietpartij een 34-jarige medewerkster van de zorgboerderij uit Alblasserdam en een 16-jarig meisje uit Dordrecht om het leven. Een 20-jarige vrouw en 12-jarige jongen raakten zwaargewond en liggen nog altijd in het ziekenhuis.

John S. werd kort na het incident door de politie aangehouden in een park in de buurt. Hij had het vermoedelijke moordwapen bij zich. Op dat moment bleek dat het ging om een verdachte die al werd gezocht door de politie.

Eerder schietincident

Het Openbaar Ministerie houdt hem ook verantwoordelijk voor de moord op een 60-jarige schoenmaker in Vlissingen. Hij werd afgelopen woensdagavond doodgeschoten in zijn winkel.

Een dag later kreeg de politie John S. in beeld als verdachte. Volgens het OM zijn verschillende opsporingsmiddelen ingezet om hem te traceren, maar lukte dit uiteindelijk niet.

De verdachte schreef in zijn mail dat het slachtoffer in Vlissingen een willekeurig slachtoffer was. Hij zei niets over de schietpartij in Alblasserdam, maar wel dat hij eerder zelfmoord probeerde te plegen "vanwege een zorgboerderij".