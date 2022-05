Politie onderzoekt incident dat mogelijk verband houdt met dood Lukoki

Tegenover de NOS kan een woordvoerder van de politie Midden-Nederland de aangifte niet bevestigen. "We doen een verkennend onderzoek naar een incident vorige week in Flevoland waarbij Lukoki betrokken was. We kijken of dat mogelijk in verband kan worden gebracht met zijn overlijden."

Maandag bevestigde het management van Lukoki het overlijden van de voetballer. "De exacte oorzaak van overlijden is bij ons nog niet bekend", zegt zijn zaakwaarnemer Menno Groenveld. "De familie is in shock en erg verdrietig. Jody was een hele vrolijke jongen, en was bijna hersteld van zijn blessure."