Waarom blijven Russische diamanten uit Europese sanctiepakketten?

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen presenteerde woensdag het voorstel voor een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Onderdeel hiervan zijn olie en banken, maar over Russische diamanten wordt met geen woord gerept.

Antwerpen kan met gerust hart de diamanthoofdstad van de wereld genoemd worden. Net achter het centraal station hebben alle juweliers en diamanthandelaren zich verzameld in een goed beveiligde wijk. De belangrijkste straat is aan beide ingangen gebarricadeerd en de politie is nooit ver weg.

Iets meer dan 80 procent van alle diamanten in de wereld passeert de havenstad. Veel van de diamanten die in de Antwerpse winkels te vinden zijn komen oorspronkelijk uit Russische mijnen. Vorig jaar werd er voor 1,8 miljard aan Russische diamanten verhandeld in Antwerpen.

Russisch Staatsbedrijf

In de diamantwijk bevindt zich ook een vestiging van het Russische staatsbedrijf Alrosa. Vrijwel alle diamanten afkomstig uit Rusland worden door dit bedrijf gewonnen. De CEO, Sergey Ivanov, onderhoudt nauwe banden met Poetin. Al op de eerste dag van de oorlog zetten de Verenigde Staten hem en het bedrijf op een sanctielijst. De EU deed dat tot dusver nog niet.

Wanneer de EU diamanten op de sanctielijst zet, zal de diamantindustrie in Antwerpen hard geraakt worden. Volgens de Belgische premier Alexander de Croo zullen er tienduizenden banen verloren gaan als er geen Russische diamanten meer naar Antwerpen komen. Het zou dan gaan om banen die direct en indirect bij de sector betrokken zijn.

Antwerpen zou het gat dat Russische diamanten zouden achterlaten zeker voelen, zegt Hans Merket, die onderzoek doet naar diamanten uit conflictgebieden. Volgens hem zullen er echter geen tienduizenden banen verloren gaan. "Dat getal komt uit een studie uit 2008 die toen al omstreden was", aldus Merket. Hij noemt het "een beetje flauw" dat de politiek dat getal nu overneemt. Zijn verwachting is dat het eerder om 3000 à 4000 banen zal gaan.

De ethische kaart

Al jaren profileert Antwerpen zich als een ethische diamantmarkt. Er is bijvoorbeeld een keurmerk dat er voor moet zorgen dat rebellen in conflictgebieden er niet aan verdienen. Door strenge regels heeft de sector het voor elkaar gekregen om bloeddiamanten uit Afrika te kunnen weren.