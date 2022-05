Olie-embargo 'in slowmotion' treft Rusland hard, maar ook EU

Deskundigen maken zich zorgen wat het geplande olie-embargo zal doen met de dieselprijzen. Want West-Europa is erg afhankelijk van diesel uit Rusland, dat binnenkomt via de Rotterdamse haven. "Dus er moet een alternatief worden gezocht, en dat zal je ook terugzien in een hogere brandstofprijs. En er is al een enorm tekort aan diesel", zegt René Loozen, adviseur bij marktonderzoeksbureau Insights Global.

De consument merkt dat niet alleen aan de pomp, maar ook indirect. Hogere dieselprijzen worden namelijk doorberekend door transport- en logistiekbedrijven. Bij duurder transport worden ook de producten uiteindelijk prijziger.

Overigens drukken de lockdowns in China de wereldwijde vraag naar olie, en dus ook de olieprijzen. "Maar de Chinese vraag neemt weer toe als er wordt versoepeld", zegt Hans van Cleef, energie-econoom bij ABN Amro. "Dan is de krapte weer te zien en stijgen de olieprijzen. Dat zie je direct terug aan de pomp, maar ook in nagenoeg alle producten."