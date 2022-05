Alblasserdam herdenkt slachtoffers in kerkdienst: 'Het was muisstil'

In Alblasserdam zijn in een kerkdienst de slachtoffers van afgelopen vrijdag herdacht. Twee mensen werden doodgeschoten op een zorgboerderij, twee anderen raakten gewond. Ook twee jonge vrouwen die in de nacht van donderdag op vrijdag bij een verkeersongeluk omkwamen werden herdacht. Beide gebeurtenissen hebben een grote impact op het dorp.

De Ichtuskerk zat helemaal vol vanochtend, er waren 600 mensen aanwezig. De dominee vertelde over de slachtoffers: een vrouw van 34 uit Alblasserdam en een meisje van 16 uit Dordrecht werden doodgeschoten op de zorgboerderij. Daar raakten ook twee mensen zwaargewond, een jongen van 12 en een vrouw van 20. De slachtoffers van het verkeersongeluk waren twee vrouwen van 18 en 19. Zij zaten op een scooter die in botsing kwam met een auto.

Het is belangrijk om het verdriet te delen, zeggen de kerkgangers. "Het was muisstil, iedereen is hiervan diep onder de indruk", zegt een vrouw na afloop van de dienst. "Ik vond het mooi en intens, maar ook bemoedigend, fijn om bij elkaar te zijn. Ik denk dat er ontzettend naar elkaar wordt omgezien."

Kerk verbindt

Ook de voorzitter van de kerkenraad, Sjaak Lugtenburg, vond het fijn om in de kerk te zijn. Vrijdag was een zwarte dag, zei hij. Eerst kwamen de appjes en belletjes binnen over het ongeluk. "Hoe ga je het organiseren, het is heel heftig, en dan om 11.00 uur stroomt je telefoon vol over de zorgboerderij. Het is mooi dat je vanuit de kerk toch een geluid van hoop mag horen in al deze ellende."

"Mensen zoeken elkaar op, ze organiseren dingen", vertelt hij. "Vrijdagmorgen kwam het bericht van het ongeluk en een uur later zitten hier twintig, dertig mensen in de kerk. Zaterdagochtend staat er een tafeltje met een paar kaarsen erop en een boek waar mensen wat in kunnen schrijven. Je hoorde het in de dienst, het houdt niet op bij de dood, maar de dood blijft natuurlijk wel verdrietig."

Het brullen van de dood

Voor dominee Michel van Heijningen was het ook een zware dienst. "Je wordt geconfronteerd met het brullen van de dood. In zo'n dorp als Alblasserdam hakt dat erin, dat binnen een etmaal twee keer jonge mensen bruut om het leven komen. Dat is de werkelijkheid waarmee we geconfronteerd worden. Tegelijkertijd hebben we in de kerk een woord van God, een weerwoord heb ik het genoemd. Jezus die toch de macht heeft over de dood en die stem wil je laten klinken."

De dominee riep op te bidden voor nabestaanden en de gewonden in het ziekenhuis: