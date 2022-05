Onrust onder voorstanders van abortus in Nederland door debat in VS

Devika Partiman is een van de sprekers bij de demonstratie op de Dam, waar solidariteit wordt getoond met voorstanders van abortus in de VS. Zelf heeft zij tweemaal een abortus ondergaan en ze is dankbaar dat dat in Nederland is toegestaan. "Nu heerst er de angst dat in Nederland het recht op abortus ons weer afgenomen kan worden, dat zie je nu in Amerika gebeuren."

Het illegale circuit in

In Nederland kiezen ieder jaar 30.000 vrouwen voor een abortus. In de Wet afbreking zwangerschap, ingevoerd in 1984, staat dat abortus is toegestaan tot de 24e week van de zwangerschap. Na die tijd mag een arts een zwangerschap alleen afbreken om zeer zwaarwegende medische redenen, bijvoorbeeld als de ongeborene niet levensvatbaar is. Late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging van pasgeborenen zijn strafbare handelingen. Als niet aan de zorgvuldigheidseisen is voldaan, kan het Openbaar Ministerie strafrechtelijke vervolging instellen.

Partiman zou graag zien dat abortus uit het Wetboek van Strafrecht wordt geschrapt. "Het is nog altijd niet gelukt dat eruit te krijgen. Christelijke partijen die onderdeel uitmaken van de coalitie steken daar al decennialang een stokje voor."

Ook Femke van Straaten, manager bij de Abortuskliniek Amsterdam, ergert zich aan de politieke inmenging. "De politiek blijft zich bemoeien met wat in mijn ogen reguliere gezondheidszorg is. Dat dit na 50 jaar gewoon teruggedraaid kan worden - zoals we nu zien in de VS - vind ik onbegrijpelijk. Abortus ga je niet uitbannen, dan gaat het het illegale circuit in."