Deal over verkoop Chelsea, miljardenopbrengst naar goed doel

Chelsea heeft een akkoord bereikt over de verkoop van de Londense club. Een consortium onder leiding van zakenman Todd Boehly betaalt bijna 3 miljard euro voor de overname, staat in een verklaring. Daar bovenop investeren ze zo'n 2 miljard in de club.

Het voortbestaan van Chelsea was onzeker geworden, nadat de Russische eigenaar Roman Abramovitsj vanwege sancties afstand moest doen van de club die vorig jaar de Champions League won. Vanwege de invasie in Oekraïne door Rusland mocht de oligarch geen zaken meer doen in het Verenigd Koninkrijk. Woensdag meldden meerdere Britse media nog dat een faillissement dreigde.

Met de verkoopdeal lijkt de toekomst gered. De club meldt dat de opbrengst wordt gestald op een afgeschermde Britse bankrekening en dat het de bedoeling is dat de bijna 3 miljard euro volledig naar goede doelen gaan. Abramovitsj zou hiervoor hebben gekozen omdat hij vanwege de sancties zelf niets mag verdienen aan de verkoop van zijn club.

De Britse regering moet deze geldstroom nog wel goedkeuren, schrijft Chelsea. De club verwacht dat de verkoop aan de einde van de maand helemaal is afgerond.

Mede-eigenaar honkbalclub

De nieuwe groep eigenaren wordt geleid door de Amerikaan Todd Boehly, die ook honkbalclub Los Angeles Dodgers deels in handen heeft. Andere partijen zijn de investeringsmaatschappij Clearlake Capital, de Amerikaanse zakenman Mark Walter en de Zwitserse miljardair Hansjoerg Wyss.

De 2 miljard aan extra investeringen gaan volgens Chelsea onder meer naar het stadion Stamford Bridge, de jeugdopleiding, het vrouwenelftal en het stadion waarin de vrouwen spelen. Ook de Chelsea Foundation, die maatschappelijke projecten steunt, profiteert van het extra geld.