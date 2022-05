Gedupeerde toeslagouders 'moedeloos en terneergeslagen'

Gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire vragen zich af hoe lang het nog duurt voordat ze hun leven op orde hebben. In een open brief klaagt het 'ouderpanel' over de volgens hen veel te trage afhandeling. Trouw schrijft over de brief en publiceert die ook in zijn geheel. Het ouderpanel werd in 2020 ingesteld door toenmalig staatssecretaris Van Huffelen van Financiën en geeft gevraagd en ongevraagd advies.

Directe aanleiding voor de brief is dat pas op zijn vroegst eind dit jaar een financiële tegemoetkoming voor kinderen wordt opengesteld, later dan eerder werd aangenomen. De ouders schrijven "moe, kwaad en uitgeput" te zijn. Volgens hen is hun taak te zwaar en zijn ze "moedeloos, terneergeslagen en ook verschrikkelijk kwaad".

Ze komen met een wasllijst aan klachten. Maar met het uitstel van de tegemoetkoming voor de kinderen "knapt het touwtje en barst de bom", schrijven de ouders. Volgens de open brief vinden de meeste ouders het herstel voor hun kinderen nog belangrijker dan het herstel voor henzelf: "Dit doet pijn, zo ontzettend pijn".

'Vertrouwen keer op keer kapotgemaakt'

De ondertekenaars klagen dat hun broze vertrouwen keer op keer wordt kapotgemaakt: "Wanneer heeft het systeem nu eindelijk door dat het het systeem was dat deze fout maakte, en dat dat systeem dan niet onderdeel van de oplossing kan zijn?"

De Toeslagenaffaire sleept zich al jaren voort en draait erom dat veel ouders ten onrechte als fraudeur werden gezien, waardoor ze soms hoge bedragen moesten terugbetalen aan de Belastingdienst die ze hadden gekregen als toeslag voor de opvang van hun kinderen. Een ondervragingscommissie uit de Tweede Kamer bracht er anderhalf jaar geleden een snoeihard rapport over uit en korte tijd later bood het kabinet-Rutte III naar aanleiding van de affaire zijn ontslag aan.