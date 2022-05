Waardering en kritiek voor herdenken slachtoffers koloniale oorlog Indonesië

Voorzitter Wim van de Donk van het Nationaal Comité 4 en 5 mei zei gisteren tegen de NOS: "In de geschiedenis van de herdenking zie je voortdurend dat nieuwe inzichten een plek krijgen in de manier waarop we herdenken".

Hij verwees daarbij naar het onderzoeksrapport Over de grens over de dekolonisatie van Indonesië. "Het onderzoek dat nu gedaan is naar de geschiedenis in Nederlands-Indië, in Indonesië, is alle reden om ook die koloniale oorlog en de slachtoffers daarvan een goede plek te geven in deze herdenking."

Excuses

Het rapport over de dekolonisatie van Indonesië was eerder dit jaar voor premier Rutte aanleiding met "diepe excuses" te komen. In het rapport staat dat Nederlandse militairen en Nederlandse inlichtingendiensten zich te buiten gingen aan marteling, buitenrechtelijke executies, mishandeling, verkrachting en brandstichting. Wangedrag werd door politiek Den Haag en de legertop nauwelijks bestraft.

Koning Willem-Alexander bood in 2020 bij het staatsbezoek aan Indonesië zijn excuses aan voor het gewelddadig optreden van Nederland in Indonesië tijdens de onafhankelijkheidsstrijd tussen 1945 en 1949.