Litouwen bezorgd om Russische treinen: 'Wat als er militairen uitspringen?'

Op verschillende manieren maken de Litouwers hun verzet tegen de Russische treinverbinding kenbaar. Zo worden op het station van de Litouwse hoofdstad Vilnius speciale boodschappen voor Russische reizigers omgeroepen: "Poetin doodt burgers in Oekraïne, zijn jullie het daarmee eens?". Ook zijn er bloedige foto's van de oorlog in Oekraïne opgehangen. "We willen Russen de waarheid laten zien", vertelt initiatiefnemer Jonas Staselis.

De Litouwse spoorwegen stemden snel in met de door Staselis voorgestelde protestuitingen. De trein met Russische passagiers maakt in Vilnius een tussenstop van tien minuten. In die tijd blijven de deuren gesloten en mag niemand de trein uit.

Middelvinger omhoog

In het begin reageerde niemand, maar inmiddels maken sommige passagiers duidelijk hoe ze erover denken, vertelt Mantas Dubauskas, woordvoerder van het Litouwse spoorwegbedrijf LTG. Nog steeds laten de meeste passagiers hun gordijnen dicht, zodat ze niets hoeven te zien. Anderen reageren met een middelvinger of laten een T-shirt met de tekst 'Rusland' zien.

Op het station in Vilnius sprak Dubauskas een Russische conductrice aan die de treindeur had opengezet om een sigaretje te roken. De foto's zijn westerse propaganda, zegt ze. Dubauskas: "We verwachten ook niet dat alle Russische reizigers opeens Oekraïne steunen. Al is er maar één die gaat twijfelen aan de waarheid die in Rusland wordt voorgeschoteld."

Een greep uit de foto's: