Zo stond Nederland stil bij de Nationale Herdenking

Op het Nationaal Ereveld in Loenen legden opperrabbijn Binyomin Jacobs en de Duitse ambassadeur in Nederland vanmiddag samen een krans. Minister Hanke Bruins Slot woonde de plechtigheid ook bij en stond in haar toespraak stil bij de gesneuvelde militairen. Zo sprak ze onder meer over militair Mark Leijsen, die in 2009 in Afghanistan stierf bij een aanslag met een bermbom.

"Vanavond zijn we allemaal twee minuten stil. Hier en in de rest van het koninkrijk", zei Bruins Slot. "Dan denken we aan Mark Leijsen en aan al die anderen aan wie we onze vrijheid danken."