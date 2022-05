Onderduikplek ontdekt in winkel Leeuwarden: 'Je stapt in een tijdmachine'

In een winkel in Leeuwarden is bij toeval een schuilplaats voor onderduikers uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. De ruimte werd gevonden tijdens een verbouwing en was al die jaren onaangetast gebleven.

De plek, een ruimte onder een zoldervloer, zat verstopt onder vloerbedekking. "Door een lekkage zagen we dat er een luik in de vloer zat. We hebben het tapijt weggesneden om te zien wat het precies was", vertelt eigenaar Ronald Wetting aan Omrop Fryslân.

Onder het luik gaat een ruimte schuil van ongeveer een meter diep en twee meter breed. De ruimte is een bijzondere vondst. "Er liggen zelfs nog blikken soep uit de oorlog. De meeste blikken zijn ondertussen opengeknapt omdat ze verouderd zijn, maar bij sommige kun je het etiket nog lezen", vertelt Wetting. "Je stapt echt in een tijdmachine."

Ondergedoken in eigen huis

De plek werd in de Tweede Wereldoorlog gebruikt door Wolf Salomon. Hij was eigenaar van het pand en had er een winkel waar hij stoffen verkocht. In 1941 verboden de Duitsers Joden nog langer een winkel te bezitten. Salomon droeg zijn winkel over aan zijn niet-Joodse vrouw.

Na twee jaar werd het voor Salomon te gevaarlijk om zich nog op straat te vertonen. Hij duikt onder in zijn eigen huis. "Dat moet natuurlijk grote gevolgen hebben gehad", zegt Otto Kuipers van het Friese historische centrum Tresoar. "Hij heeft waarschijnlijk op zolder gezeten. Als er dan gevaar dreigde, kon hij snel de onderduikplaats in." Die zat in de zoldervloer.

Zo'n twee jaar lang bleef Salomon uit het zicht van de Duitse bezetter en zo overleefde hij de oorlog. Hij verhuisde in 1945 naar Amsterdam.

De schuilplaats in de winkel werd de afgelopen dagen tentoongesteld tijdens de 'Open Joodse Huizen en Verzetsstrijdershuizen'. Belangstellenden kunnen dan huizen bezoeken waar onderduikers zaten. Na vandaag wordt de onderduikplek opgeofferd aan de verbouwing. "Maar we willen dit verhaal blijven vertellen", zegt Ronald Wetting. "Want oorlog is van alle jaren en dat mogen we nooit vergeten. We moeten blij zijn met alle vrijheid die we hebben."