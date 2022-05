Uitgelekt advies over abortus in VS 'was concept, nog niet definitief'

Correspondent Lucas Waagmeester vanochtend:

"Als het Hooggerechtshof inderdaad in meerderheid voor afschaffing van het recht op abortus is, is dat een historisch moment over een thema dat je gerust een van de meest explosieve in de Amerikaanse politiek mag noemen.

Het recht op abortus is het belangrijkste slagveld in de cultuuroorlog die eigenlijk altijd woedt in Amerika. De Democraten zullen furieus zijn dat dit in 2022 nog kan: een vrouw het recht ontnemen om beslissingen te nemen over haar eigen lichaam. Voor conservatieven zou dit een zeer grote overwinning zijn die weinigen nog hadden verwacht op dit moment.

Abortus moet worden begrensd, daarover is iedereen het eigenlijk wel eens. Maar waar leg je die grens, hoe voer je dat uit, bij wie ligt het recht om die grens te leggen? Dat is voor alle partijen een hele principiële, emotionele keuze. Dus dit zal na vandaag ook een zeer politiek gevecht worden."