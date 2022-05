Nederlandse ambassadeur terug in Kiev: 'Het is leeg, het stadsleven is weg'

Aan de andere kant is het werken in Kiev niet zonder gevaar, en is de veiligheid een dagelijks punt van zorg. "Ik moet rekening houden met de veiligheidssituatie. Daarvoor heb ik een veiligheidsteam om mij heen. We hebben er contact over met Den Haag, we maken een inschatting, elke dag doen we dat opnieuw en bepalen dan waar we komen te werken." Ook houdt hij er rekening mee dat hij mogelijk weer moet vertrekken.

Voorbereiding forensische opsporingsmissie

Er is in ieder geval genoeg te doen voor de ambassadeur. "Ten eerste zijn het de politieke contacten met het ministerie van Buitenlandse Zaken hier, humanitaire hulp, maar ook de voorbereiding van de forensische opsporingsmissie die eraan zit te komen. De contacten op het gebied van handel, economie, de wederopbouwactiviteiten waar Nederland ook bij betrokken is en ideeën over heeft, dat soort zaken."

Voor de forensische opsporingsmissie moet van alles worden voorbereid. "Dat heeft te maken met logistiek, veiligheid, er zijn allerlei praktische zaken die geregeld moeten worden, daar zijn wij als ambassade natuurlijk bij betrokken."

De Oekraïense president Zelensky vraagt geregeld om wapenleveranties, maar daarover kan de ambassadeur niets zeggen, dat zijn afwegingen die in Den Haag worden gemaakt, op politiek niveau. "Maar", zegt hij, "volgens mij horen we heel duidelijk wat de president elke keer zegt en geeft hij ook aan wat zijn prioriteiten zijn. Volgens mij is dat niet mis te verstaan."

Politieke steun

De aanwezigheid van de ambassadeur in Kiev is niet alleen praktisch. "Het laat zien dat we er zijn, onder moeilijke omstandigheden. En ik denk dat het in ieder geval door onze gastheren hier wordt geïnterpreteerd als een teken van politieke steun."

"In 2014 hield niemand het voor mogelijk dat de Krim geannexeerd zou worden, dat de oorlog in de Donbas zou beginnen en dat de MH17 naar beneden geschoten zou worden. En nu, acht jaar later, zitten we in een complete oorlog in Oekraïne. Die processen, ook het Minsk-onderhandelingsproces, hebben laten zien hoe gecompliceerd het is."

De Mol houdt er rekening mee dat het conflict voorlopig niet ten einde is. "Niemand heeft een glazen bol, ook ik niet, maar het is wel iets wat niet morgen over is. Zelfs als het wapengekletter ophoudt, dan nog zal er een heel proces volgen, dus we zijn hier nog heel lang mee bezig."