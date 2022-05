Zorgondernemer keerde zichzelf miljoenen uit

De eigenaar van de failliete Groningse zorginstelling MartiniZorg heeft de afgelopen jaren ruim 2 miljoen euro aan zichzelf uitgekeerd. RTV Noord meldt dat op basis van eigen onderzoek.

Deskundigen noemen de handelswijze van de eigenaar legaal, maar moreel verwerpelijk.

MartiniZorg leverde begeleiding aan mensen die hulp nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen, bijvoorbeeld aan mensen met een drank- of drugsverslaving. Naar aanleiding van een kritisch inspectierapport over de financiën en bedrijfsstructuur van het bedrijf, ging het begin dit jaar failliet.

Tientallen oud-medewerkers en -cliënten meldden zich daarna bij RTV Noord met verhalen over misstanden binnen het bedrijf. Volgens hen liepen drugsdealers in en uit, was personeel niet geschoold om passende zorg te bieden en keek de leiding weg van problemen. Ook was er een incident waarbij een medewerker werd neergestoken door een cliënt.

'Allemaal types als Sywert van Lienden'

RTV Noord deed onderzoek naar de financiën van het zorgbedrijf. Daaruit blijkt dat ondernemer Ruud Slot via een ingewikkelde constructie eigenaar was van MartiniZorg. Naast zijn salaris van 130.000 euro keerde hij tussen 2014 en 2020 2,1 miljoen euro winst uit naar zijn persoonlijke onderneming.

"Dat is precies waar het knelt", zegt een woordvoerder van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. "Een bestuurder die naast zijn salaris ook dividend laat uitkeren aan de BV waar hij aandeelhouder van is."

Volgens Harrie Verbon, emeritus-hoogleraar openbare financiën, profiteert Slot van de marktwerking in de zorg. "Wat hier gebeurt mag gewoon, er is niets illegaals aan. De wetgever staat dit allemaal toe. Maar mensen die grote winsten met zorggeld maken zijn eigenlijk allemaal types als Sywert van Lienden. Ze suggereren dat ze de maatschappij dienen door zorg te verlenen, maar zij willen alleen zichzelf verrijken."

Op deze manier verdwijnen er volgens hem miljarden aan zorggeld. "Het verschil met Sywert van Lienden is dat door al die bv'tjes die deze zorgondernemers optuigen, je moeilijk kunt zien dat zorggeld wegsijpelt. Het is om moedeloos van te worden."

'Dividend aangewend ten bate van de zorg'

Slot zegt zelf dat er van het wegsijpelen van zorggeld geen sprake is. "De gelden die via dividend naar boven gehaald worden, zijn wederom aangewend ten bate van de zorg. Het is onder andere gegaan naar de opzet van een gezondheidscentrum in Hoogeveen", zegt hij.

Op het verzoek van RTV Noord om documenten in te zien die deze uitspraken onderbouwen, gaat Slot niet in.

De curator die het faillissement van MartiniZorg afhandelt wil nog niet reageren op de conclusies van het onderzoek. Hij start zelf een onderzoek en zegt dat onbevooroordeeld te willen doen.