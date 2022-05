Opnieuw vogelgriep vastgesteld in Lunteren, 90.000 dieren gedood

In het Gelderse dorp Lunteren is opnieuw vogelgriep vastgesteld. Het ministerie van Landbouw meldt dat het gaat om een pluimveebedrijf met leghennen. Waarschijnlijk gaat het om een zogeheten hoogpathogene variant, die zeer besmettelijk is. De 90.000 dieren op het besmette bedrijf worden gedood.

In een straal van drie kilometer liggen ook nog 32 andere pluimveebedrijven. Die bedrijven worden door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onderzocht op de aanwezigheid van vogelgriep.

In een straal van 10 kilometer liggen nog 248 andere pluimveebedrijven. In dit gebied mag per direct geen pluimvee meer worden vervoerd. Een groot deel van deze bedrijven ligt in gebieden waar eerder al een vervoersverbod voor was afgekondigd, vanwege vogelgriepgevallen in Voorthuizen, Barneveld en Lunteren.

Honderdduizenden dieren

In Lunteren en omgeving is de afgelopen weken veel vaker vogelgriep aangetroffen. Er zijn veel pluimveehouderijen in het gebied.

Alleen al sinds begin april is op tien pluimveebedrijven in de Gelderse Vallei vogelgriep vastgesteld. Daardoor zijn honderdduizenden dieren afgemaakt. Sinds oktober zijn in Nederland al meer dan vijftig pluimveebedrijven met in totaal 2,5 miljoen kippen geruimd.

Vanwege de vogelgriep gelden in Nederland al enige tijd maatregelen. Zo is er een ophok- en afschermplicht van kracht. Ook is er een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen, tenzij dit absoluut noodzakelijk is.