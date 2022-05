Bendegeweld Haïti laait verder op, duizenden op de vlucht

In Haïti is het al lang onrustig. Na de moord op president Moïse, in juli vorig jaar, is een machtsvacuüm ontstaan waarvan de bendes gebruikmaken. Ze vechten om hun territorium uit te breiden en beschikken over geavanceerde wapens, waardoor het geweld voor de politie lastig te bestrijden is.

Het bendegeweld raakt bijna iedereen op het eiland: vorige week werd een gezin met kinderen vermoord, en een paar maanden geleden zijn zeventien Amerikaanse missionarissen en hun familieleden ontvoerd. Hoewel ontvoeringen in Haïti vaker voorkomen, is de ontvoering van zo'n grote groep buitenlanders uitzonderlijk. Twee maanden later werd de groep weer vrijgelaten.

De huidige premier van het land, Ariel Henry, heeft bij zijn aantreden beloofd de orde te herstellen, maar daar is vooralsnog niet veel van terechtgekomen. Ondertussen gaan burgers steeds vaker de straat op om te pleiten voor meer actie vanuit de overheid.