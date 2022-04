In de loopgraven bij Kiev: 'Ik wil niet aan de kant blijven staan en niets doen'

We steken een drukke weg over naar weer een ander deel van het bos. Nog meer loopgraven, nog meer soldaten. Eerder hoorden we daarvandaan schoten klinken. Daar trainen militairen, verklaart Andri. Dieper in het bos zien we ze bezig. Een instructeur geeft orders. Geweer laden, op de grond liggen, schieten, magazijn verwisselen, weer schieten, opstaan en nog een schot.

Hoewel de Russen zich rond Kiev hebben teruggetrokken en er geen gevechten meer zijn, is deze Territoriale Verdediging dus nog volop aanwezig, voor het geval de Russen toch weer besluiten de hoofdstad aan te vallen.

En zijn ze ook voorbereid op het ergste scenario? Wat als Poetin besluit een nucleair of biochemisch wapen te gebruiken? Volgens de commandant kun je je daar niet op voorbereiden. Hij noemt het pure chantage en manipulatie.

"Ik denk dat Rusland de hoop om Kiev alsnog te veroveren niet heeft opgegeven", zegt Andri. "Maar ik weet zeker dat ze Kiev niet zullen bereiken. Al zullen ze het wel proberen."

Voordat we afscheid nemen wil de militair die verantwoordelijk is voor perscontacten ons beeldmateriaal nog checken. Of er niet per ongeluk toch gevoelige beelden zijn gedraaid. Op de zoeker van de camera kijkt hij naar de versnelde weergave van de opnamen. Op ongeveer de helft houdt hij het voor gezien. Het is oké, we mogen gaan.