Wilders zegt dat hij opnieuw niet mag twitteren

Het Twitteraccount van Geert Wilders is opnieuw geschorst, zegt de PVV-leider tegen persbureau ANP. Welke tweet de aanleiding was, weet hij niet. Wilders heeft beroep aangetekend tegen het besluit. Een eerdere schorsing was eerder deze week juist weer teruggedraaid door Twitter.

Wat de nieuwe blokkade, zoals Wilders de maatregel noemt, precies inhoudt, is niet duidelijk. De PVV-leider zegt tegen het ANP dat hij zijn account niet meer kan gebruiken. Volgens een screenshot heeft Twitter hem opnieuw geschorst omdat hij de regels omtrent 'haatdragend gedrag' heeft overtreden.

Afgelopen zondag werd Wilders' account ook al geschorst, waardoor hij geen tweets kon plaatsen. Toen was de aanleiding een tweet die hij richtte aan de Pakistaanse president, waarin hij het had over de vele doodsbedreigingen die hij kreeg van moslims in Pakistan.

Voor die schorsing werd ook als reden gegeven dat hij de regels tegen haatdragend gedrag had overtreden. Afgelopen dinsdag draaide Twitter die schorsing terug en bood het bedrijf Wilders excuses aan. Het gaf daar verder geen uitleg bij.