Minister Van der Wal: we gaan nog heel lang 100 kilometer per uur rijden

We blijven in Nederland nog heel lang overdag maximaal 100 kilometer per uur rijden, zegt minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof. Het kabinet is niet van plan dat te veranderen nu een rechter in Haarlem afgelopen vrijdag aankondigde dat de verlaging van de maximumsnelheid op de snelweg van 130 naar 100 kilometer per uur niet meer ingezet kan worden om elders meer stikstof te kunnen uitstoten.

Volgens Van der Wal blijft het "hard nodig" voor de natuur om de snelheid overdag op 100 te houden. "We zetten het juridisch niet meer in, maar het doet wel veel voor de natuur."

Rutte noemde de maatregel bij de aankondiging in november 2019 nog een echte "rotmaatregel" waar hij "flink van baalde". Maar het kabinet zag zich genoodzaakt de maatregel in te voeren om onder meer de woningbouw op gang te houden. Door de snelheidsmaatregel kwam er zogeheten 'stikstofruimte' en konden overheden tot nu toe groen licht geven voor zo'n 33.000 woningen.

Maar door de uitspraak van de rechter vorige week staan is deze stikstofruimte dus niet meer afdoende. Daarmee is de toekomst van de vergunningen voor tienduizenden woningen onzeker geworden, en is de enorme opgave voor het kabinet hoe de woningnood op te lossen nog ingewikkelder geworden.

'Allemaal elektrisch rijden rijden'

Eerder deze maand uitte Van der Wal al haar twijfels over de juridische houdbaarheid van de stikstofwinst door minder hard rijden. Die winst bleek moeilijk vast te stellen, doordat het aantal auto's op de weg niet altijd gelijk is, bijvoorbeeld tijdens de coronacrisis.

Daarnaast bleken niet alle stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden iets aan de maatregel te hebben. Omdat automobilisten soms andere wegen nemen, die dichter langs kwetsbare gebieden lopen, neemt de stikstofneerslag op sommige van die natuurgebieden juist toe.

Toch denkt Van der Wal dat de lagere snelheid in het algemeen "wel wat doet voor de natuur". De maximumsnelheid ook in de nacht naar 100 kilometer per uur terugbrengen is volgens haar niet nodig, maar overdag terug naar 130 kilometer per uur is "echt nog heel lang" niet aan de orde. "Dat zouden we moeten onderbouwen en dat kunnen we echt niet."

Het kabinet werkt volgens haar hard aan oplossingen voor de ingewikkelde stikstofcrisis. Het kan wel jaren duren voordat we echt weer alles kunnen, aldus de natuurminister. En de snelheid weer omhoog? Als we allemaal elektrisch rijden, dan kan dat misschien weer, denkt Van der Wal.