Aladdin wint zeven Musical Awards, ook Cruijff-musical in de prijzen

Bij de Musical Awards is Aladdin het vaakst in de prijzen gevallen. De productie was volgens de vakjury in zeven van de negentien categorieën de beste, waaronder die van beste grote musical.

Ook de prijzen voor beste mannelijke hoofdrol in een grote musical (Stanley Burleson) en beste mannelijke bijrol (Roberto de Groot) gingen naar Aladdin. Bovendien kreeg de productie de publieksprijs voor beste musical van het afgelopen jaar.

Nyassa Alberta won met haar vertolking van Tina Turner in Tina de prijs voor beste vrouwelijke hoofdrol in een grote musical. Beste kleine musical werd The Rocky Horror Show en 14 de Musical, over het leven van Johan Cruijff, kreeg de prijs voor beste originele Nederlandse productie.

Henny Vrienten en Jan Rot

De Musical Awards werden dit jaar voor de twintigste keer uitgereikt. Zangeres en actrice Pia Douwes kreeg, zoals al eerder was bekendgemaakt, de Oeuvre Musical Award uitgereikt.

Tijdens de ceremonie werd ook stilgestaan bij het recente overlijden van Henny Vrienten en Jan Rot, die allebei veel hebben geschreven voor musicals. Presentator Frits Sissing sprak over "twee legendes uit de Nederlandse muziek".