Tantramasseur krijgt in hoger beroep zwaardere straf voor misbruik

Het gerechtshof in Den Haag heeft een Rotterdamse tantramasseur in hoger beroep veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf, waarvan een half jaar voorwaardelijk, voor het seksueel misbruiken van vijf vrouwelijke cliënten. De straf is een half jaar hoger dan de 2,5 jaar die masseur Edwin M. eerder kreeg opgelegd.

Eerder werd ook de veroordeling van tantramasseur Nico D. uit Rhenen in hoger beroep bevestigd.

'Hetze'

Beide rechtszaken kwamen aan het rollen na publicaties van de NOS eind 2017. Bij een speciaal meldpunt waren destijds 24 klachten binnengekomen tegen negen tantramasseurs. Twee van hen besloot het Openbaar Ministerie uiteindelijk te vervolgen.

Beiden verdedigden zich met de stelling dat zij het slachtoffer waren van een hetze van de twee vrouwen achter het meldpunt. Die zouden hun cliënten hebben opgestookt om aangifte te doen. De verklaringen tegen hen zouden daarom onbetrouwbaar zijn.

Psychisch overwicht

Zijn "onwrikbare houding" is voor het Haagse hof een van de redenen om Edwin M. een onvoorwaardelijke celstraf op te leggen. "Nadrukkelijk is meegewogen", staat in de uitspraak, "dat de verdachte geen blijk heeft gegeven kwaad te zien in de wijze waarop hij invulling heeft gegeven aan zijn werkzaamheden ten aanzien van de slachtoffers en zich daarmee ook niet verantwoordelijk acht voor het leed en de schade als gevolg van die werkzaamheden."

Volgens de rechters heeft M. misbruik gemaakt van zijn psychisch overwicht op kwetsbare vrouwen, die onder meer in het verleden seksueel misbruik hadden meegemaakt en die over het algemeen meer moeite hebben met het stellen van grenzen. Het voorwaardelijke deel van de straf is in de ogen van het hof belangrijk, omdat het risico bestaat dat de Rotterdammer opnieuw in de fout gaat.

Behalve de gevangenisstraf krijgt M. een contactverbod met de vijf vrouwen opgelegd, mag hij vijf jaar geen soortgelijk werk doen en moet hij de slachtoffers schadevergoedingen betalen van in totaal bijna 75.000 euro.