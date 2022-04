Explosies Transnistrië zorgen voor onrust in Moldavië en dat is 'precies wat Moskou wil'

Slaat de oorlog in Oekraïne over naar Moldavië? De zorgen daarover zijn vergroot door een reeks mysterieuze explosies in de pro-Russische afvallige regio Transnistrië. Wie erachter zit, is niet duidelijk.

Maar de incidenten hebben tot grote onrust bij de bevolking geleid, vertelt de Moldavische journalist Alina Radu van het journalistieke weekblad Ziarul de Garda. "Mijn contacten in Transnistrië zijn angstig, veel mensen vertrekken uit het gebied. Daarnaast is er een toename van aanvragen voor een Moldavisch paspoort door mensen die alleen een Russisch of niet-erkend Transnistrisch paspoort hebben."

Ook het gerucht dat Transnistrië de mannelijke bevolking zal mobiliseren voor het Russische leger heeft tot grote onrust geleid. De separatistenleider van Transnistrië heeft dat bericht overigens naar het rijke der fabelen verwezen, maar dat neemt de zorgen niet weg, zegt Radu.

Steun voor Rusland

De zorgen worden versterkt doordat er weinig bekend is over de recente explosies. "We hebben als journalisten zeer beperkte toegang tot het gebied", zegt Radu.

Moldavië vreest dat Rusland de incidenten heeft opgezet om een militaire actie in het land te legitimeren. Russische media beweren dat Oekraïne achter de aanvallen zit, wat met klem wordt ontkend door zowel Oekraïne als Moldavië. Ook wordt het gerucht verspreid dat Roemenië een invasie in Transnistrië voorbereidt. Het Kremlin zegt tot nu toe alleen "gealarmeerd" te zijn.

Onder meer het 'ministerie van Staatsveiligheid' en een zendmast werden aangevallen; bij geen van de incidenten vielen gewonden: