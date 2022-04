Na vijftien jaar stopt jeugdserie Spangas: 'Ik herken me in de personages'

Na vijftien jaar komt er een einde aan de bekende jeugdserie Spangas. Vanavond is de allerlaatste aflevering van de tv-serie te zien op NPO 3. De dramaserie bracht gevoelige maatschappelijke thema's tot leven voor jongeren.

Er werd aandacht besteed aan thema's als psychische problemen, rouw, armoede en lhbti. De personages waren divers in de breedste zin: zo kwamen er een kankerpatiënt, een geadopteerd meisje met twee vaders en een vluchteling uit Syrië als personages langs.

De serie van KRO-NCRV volgt het dagelijkse leven van tien scholieren, eerst op het Spangalis College, daarna op Spangas: de Campus. De leukste middelbare school van Nederland, zo was het idee van de makers. 'Samen staan we sterker dan alleen, allemaal zo anders maar toch één' wordt jarenlang gezongen in de leader van de serie, een boodschap die steeds terugkomt.

"Het idee van de serie was om te laten zien wat voor problemen er zijn onder jongeren, met het idee dat je niet de enige bent", zegt Jasper Gottlieb, die vanaf de start vier seizoenen lang samen met zijn tweelingbroer in de serie speelde. "Wat ik er goed aan vond, is dat het niet zo moraliserend was", zegt Gottlieb. Volgens hem waren de thema's een aanmoediging om met elkaar het gesprek aan te gaan.

Seksuele diversiteit

Isabelle (14) uit Leiden zit in de derde klas van het vmbo en is groot fan van de dramaserie. "Er gebeurt elke keer wat nieuws, waardoor ik door wil blijven kijken." Ze vindt het jammer dat het programma, dat ze zes seizoenen lang gevolgd heeft, nu stopt.

De scholier vindt het mooi dat er veel diverse acteurs en personages in de serie spelen. "Dat zie je niet in andere series. Zoals Leslie, die non-binair is, en Caro, een transgender persoon." Ook in het echte leven zijn de acteurs trans en non-binair. Haar favoriete personage is Noor, een van de hoofdpersonages, waarin ze zichzelf herkent. "Noor is bi. Ik weet soms zelf ook niet of ik op jongens of op meisjes val", zegt Isabelle.