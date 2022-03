NPO-jeugdserie Spangas stopt na vijftien jaar

De NPO en omroep KRO-NCRV stoppen na vijftien jaar en ruim 2500 afleveringen met de jeugdserie Spangas. Volgens de makers is het kijkgedrag van kinderen in de afgelopen vijftien jaar sterk veranderd. De laatste aflevering wordt op 28 april uitgezonden.

De serie draait om de belevenissen van tien leerlingen op een middelbare school in Nederland. In het programma werd veel aandacht besteed aan urgente thema's als pesten, armoede, rouw en lhbtiq+. De serie viel meermaals in de prijzen en kreeg onder meer met de Gouden Stuiver voor het beste programma. Ook werden er twee films rond de serie gemaakt.

"Het is belangrijk dat kinderen zich kunnen spiegelen aan anderen en zo in contact komen met onderwerpen die ze aan het denken zetten", zegt NPO-manager Suzanne Kunzeler. "Tegelijkertijd zien we dat het kijkgedrag van kinderen in de afgelopen vijftien jaar sterk veranderd is, daarom verkennen we nu met elkaar andere wegen naar een actueel en maatschappelijk betrokken kinderprogramma."

'Icoon van jeugdtelevisie'

Directeur Peter Kuipers van de KRO-NCRV spreekt van een "icoon van de Nederlandse jeugdtelevisie". "De serie maakt grote en soms zware maatschappelijke onderwerpen toegankelijk voor de jonge kijker en werkt tevens als gespreksstarter tussen ouders en kinderen. Ik ben trots dat wij vijftien seizoenen lang kinderen mochten inspireren en vermaken met Spangas."

De komende weken staat de serie in het teken van het afscheid, onder meer met een afscheidspodcast. Ook kunnen fans op de site van de serie een afscheidsboodschap achterlaten.