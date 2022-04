Kind in Italië moet achternaam moeder kunnen krijgen, politiek nu aan zet

Kinderen in Italië moeten voortaan de achternaam van hun moeder kunnen krijgen. Dat heeft het Constitutioneel Hof bepaald. Nu krijgen kinderen nog automatisch de achternaam van hun vader, tenzij die een kind niet erkent. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens sprak Italië hierop al eerder aan, maar met die uitspraak heeft de politiek niets gedaan.

Het is discriminerend en schadelijk voor de identiteit van een kind, oordeelde het Italiaanse hof, en in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Het is tegen de grondwet en ook in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

De regel moet worden dat het kind de achternaam van beide ouders krijgt - dat kan nu ook al - in een volgorde die de ouders zelf bepalen, of de achternaam van een van beide ouders.

Sterk signaal

"Een historische uitspraak", zegt minister Elena Bonetti van Familiezaken en Gelijke Kansen. "Eindelijk wordt in overeenstemming met de grondwet bepaald dat in het familierecht de man niet meer boven de vrouw mag worden gesteld", zegt ze in de krant Corriere della Sera. "Nu is het parlement aan zet."

Bonetti zet zich al langer in tegen discriminatie van meisjes en vrouwen in het familierecht en ziet dit als extra zetje dat het parlement nodig heeft om dit vast te leggen in de wet. "Dit is een zeer krachtig signaal."

De Italiaanse traditie is gericht op het voortzetten van de mannelijke lijn. "De achternaam is onderdeel van iemands identiteit en persoonlijke geschiedenis. Dat kunnen we voortaan ook in de vrouwelijke lijn doorgeven", aldus Bonetti.