AIVD waarschuwt: oorlog Rusland voedt denkbeelden extreemrechts in Nederland

De tegenstellingen in Nederland groeien door de oorlog in Oekraïne, ziet de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). "We zien dat de strijd in Oekraïne onderdeel wordt van het narratief van rechts-extremisten en anti-overheid-extremisten", zegt de directeur van de AIVD Erik Akerboom tegen de NOS.

Volgens hem vindt Poetins verhaal over de oorlog zijn weg naar Nederland. Het wordt hier ingepast in de ideeën die radicale groepen al hadden. "Dat is geïnspireerd door tegen de overheid te zijn, tegen de instituties te zijn."

Onder meer door de oorlog hebben de AIVD en de Nederlandse militaire inlichtingendienst (MIVD) het veel drukker, zegt Akerboom. Hij spreekt van een "grote druk op de veiligheidsdienst". "Het is een roerige en hele drukke tijd."

Het gaat onder meer om cyberaanvallen vanuit Rusland tegen Nederlandse burgers, bedrijven en overheden. "Daar moet een goed antwoord op komen. We zien dit het afgelopen jaar en het huidige jaar toenemen", zegt Akerboom.

De dienst let ook speciaal op inlichtingenofficieren in Nederland. Nederland zette vorig maand zeventien Russische diplomaten uit, omdat ze volgens de AIVD en MIVD in werkelijkheid spionnen waren. "We zijn er extra scherp op om hen niet te tolereren."