Bedrijf achter Knorr en Dove wil prijzen verder verhogen door oorlog in Oekraïne

Unilever, het bedrijf achter bekende supermarktmerken als Andrélon, Cif en Calvé, verwacht de prijzen van zijn producten in de tweede helft van dit jaar verder te verhogen. Volgens het concern is dat nodig omdat grondstoffen snel in prijs stijgen, mede door de oorlog in Oekraïne.

Vanwege de duurdere grondstoffen lopen de kosten voor Unilever in de eerste helft van het jaar op met 2,1 miljard euro. In de tweede helft van het jaar verwacht het bedrijf nog meer kwijt te zijn, namelijk 2,7 miljard euro.

A-merken zoals die van Unilever hebben ongeveer een marktaandeel van rond de 20 procent in Nederlandse supermarkten. Eerder waarschuwde het bedrijf al dat de prijzen omhoog zouden gaan vanwege de hogere grondstofprijzen. Een half jaar geleden verwachtte het concern nog dat de prijsstijgingen aan het eind van 2022 zouden afvlakken.

Inflatie

Uit de laatste inflatiecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de prijzen van eten en drinken snel oplopen. In maart was voeding 6,2 procent duurder dan een jaar geleden.

Unilever verhoogde zijn prijzen met meer dan 8 procent. De omzet ging met bijna 12 procent omhoog naar 13,8 miljard euro. Wat Unilever onderaan de streep overhoudt, maakt het bedrijf bij de halfjaarcijfers bekend.