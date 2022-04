VS haalt in gevangenenruil met Rusland ex-marinier terug

De Verenigde Staten en Rusland hebben een opmerkelijke gevangenenruil gedaan. De VS haalt een ex-marinier terug die in Moskou vastzat voor mishandeling. Rusland krijgt op zijn beurt een man die veroordeeld is voor het smokkelen van drugs. Het is opvallend dat de ruil juist nu plaatsvindt, omdat de diplomatieke betrekkingen tussen de twee landen door de oorlog in Oekraïne op een dieptepunt zijn beland.

De Amerikaan Trevor Reed uit Texas werd in 2019 opgepakt, nadat hij ervan was beschuldigd een politieagent te hebben mishandeld na een stapavond. Hij moest negen jaar de cel in. Reed zei dat hij zich niets meer kon herinneren omdat hij dronken was. Volgens Washington was er sprake van een valse veroordeling.

De zaak van de Rus Konstantin Jarosjenko gaat verder terug. De piloot werd in 2010 in Liberia opgepakt op verdenking van het plannen van de smokkel van cocaïne naar de VS. Hij werd uitgeleverd en zat een celstraf uit van 20 jaar. Volgens zijn familie verslechterde zijn gezondheid de laatste tijd.

Meer Amerikanen vast in Rusland

De twee gevangenen zijn in een niet nader genoemd Europees land uitgewisseld. Volgens persbureau AP is de kans aanwezig dat het in het Turkse Ankara is gebeurd, aangezien een vliegtuig van de Russische federale veiligheidsdienst enkele uren voor de ruil daar naartoe was gevlogen.

Reed was een van de Amerikanen die vastzitten in Rusland. Professioneel basketbalster Brittney Griner werd half februari aangehouden op de luchthaven van Moskou, omdat er in haar bagage cannabisolie zou zijn gevonden. Ex-marinier Paul Whelan werd in 2020 veroordeeld tot 16 jaar cel voor spionage. Hij zat al vast sinds eind 2018, toen hij in een hotel in Moskou werd opgepakt. Het is onduidelijk of er ook over hun vrijlating wordt onderhandeld.