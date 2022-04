Koning over gedaald vertrouwen: 'Als kritiek niet kan, eindig je als Poetin'

De koning bedoelt dat kritiek kunnen geven en krijgen essentieel is voor een democratie, verduidelijkte hij later tegen aanwezige journalisten. "Als dat niet kan dan krijg je situaties als in een dictatuur en dat wil je helemaal niet."

Het komt zelden voor dat de koning een politiek getinte uitspraak doet, zoals hij nu naar een ambtgenoot als het Russische staatshoofd verwijst. "Dat is opvallend", zei verslaggever koningshuis Jozephine Trehy op NPO Radio 1. Ze verwees daarbij naar de beruchte foto uit 2014, waarop Poetin, Willem-Alexander en Máxima samen een biertje drinken tijdens de Olympische Winterspelen in Rusland.

Ook eerder in het interview noemde de koning de oorlog in Oekraïne. Willem-Alexander is blij dat er, na twee jaar afgelasting, weer Koningsdag kan worden gevierd. "Dit betekent veel voor mij. Hoe dankbaar we mogen zijn om in vrede en vrijheid samen te mogen vieren. In Oekraïne zie je wat het betekent als je geen vrede en vrijheid hebt. Oekraïne leeft in mijn hart mee."

'Komt allemaal in orde'

Uit de jaarlijkse enquête is vandaag gebleken dat het vertrouwen in Willem-Alexander opnieuw is gedaald. Minder dan de helft van de Nederlanders heeft vertrouwen in zijn functioneren, zo blijkt uit de NOS Koningsdag-enquête 2022.

De koning maakt zich naar eigen zeggen niet druk over deze uitkomst. "Ik denk dat ik een langetermijnpositie heb in Nederland en die lange termijn zal aantonen dat het allemaal in orde komt."

Forse kritiek

Respondenten zeggen dat ze de vorst minder betrokken en menselijk vinden dan voorheen. Daarbij wordt verwezen naar de forse kritiek die het koningspaar kreeg op het besluit om midden in de coronacrisis op vakantie te gaan naar Griekenland, terwijl Nederlanders toen vooral thuis moesten blijven. Een ander voorbeeld is het feestje voor de achttiende verjaardag van prinses Amalia op Paleis Huis ten Bosch, terwijl er toen strenge coronaregels golden.

De steun voor de monarchie op zich is gelijk gebleven met vorig jaar. 58 procent van de Nederlanders staat achter het koningshuis. In 2020 was dat nog driekwart van de Nederlanders.