Syrië: zeker vier doden bij Israëlische luchtaanval rond Damascus

Bij Israëlische raketaanvallen op een buitenwijk van de Syrische hoofdstad Damascus zijn vier militairen gedood en raakten drie anderen gewond, meldt het Syrische ministerie van Defensie. Andere bronnen spreken van negen doden.

Volgens Syrië werden de raketten kort na middernacht vanuit het noorden van Israël in de richting van Damascus afgeschoten. Het grootste deel daarvan zou uit de lucht zijn geschoten. In een persverklaring sprak Defensie ook over materiële schade door de raketaanvallen, zonder daar verdere details over te geven.

Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten in Groot-Brittannië meldt dat de aanvallen gericht waren op vijf wapendepots van groepen die door Iran worden gesteund. Volgens de waarnemersorganisatie, die zich in de regel baseert op bronnen ter plaatse, vielen bij de raketaanvallen negen doden, onder wie vijf Syrische militairen.

Afgestemd met Rusland

Het Israëlische leger heeft zoals gebruikelijk niet op de berichten gereageerd. De afgelopen jaren voerde Israël honderden van dit soort aanvallen uit op doelen in Syrië, maar zegt daar vrijwel nooit iets over. Wel meldde Israël gisteravond dat er een drone van het Israëlische leger was neergestort boven het Syrische luchtruim.

In algemene zin heeft Israël meermaals aangegeven dat aanvallen zoals deze in Syrië gericht zijn tegen door Iran gesteunde milities, zoals Hezbollah. Iran geldt voor Israël als de grootste bedreiging in de regio. De aanval van gisteravond lijkt de zwaarste te zijn van de afgelopen maanden. Twee weken geleden werd voor het laatst bericht over Israëlische bombardementen in Syrië.

Doorgaans stemt Israël dit soort aanvallen af met Rusland, dat een aanzienlijke militaire aanwezigheid heeft in Syrië en het luchtruim beheerst. Deze coördinatie met Rusland wordt als belangrijke reden genoemd waarom Israël over de oorlog in Oekraïne minder uitgesproken is dan het Westen, en bijvoorbeeld geen sancties tegen Rusland heeft getroffen. Wel besloot Israël vorige week helmen en beschermende vesten aan Oekraïne te leveren.