Raketaanval op havenstad Latakia, Syrië beschuldigt Israël

Israël heeft voor de tweede keer in korte tijd raketaanvallen uitgevoerd op de belangrijke Syrische havenstad Latakia. De Syrische staatstelevisie meldt dat de aanvallen vanaf de Middellandse Zee zijn uitgevoerd en dat er brand is ontstaan in een van de containerterminals.

In de haven zouden wapens opgeslagen liggen die vanuit Iran Syrië zijn binnengekomen.

Het is niet duidelijk of de aanvallen vanuit de lucht of vanaf een schip zijn uitgevoerd. Het Israëlische leger heeft geen commentaar gegeven op de aanval. Syrische media zeggen echter zeker te weten dat het om een aanval van het Israëlische leger gaat.

Dit zijn beelden van Syrische media: