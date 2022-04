Wekdienst 27/4: Feest in Nederland • Liverpool-Villarreal in halve finale CL

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De koninklijke familie viert Koningsdag in Maastricht. De NOS is erbij en doet live verslag: online, op de radio en op tv. De livestream en het speciale Koningsdagprogramma op NPO 1 beginnen om 10.50 uur.

Er gebeurt meer: zo presenteert de Europese Commissie vanaf 13.00 uur een Arbeidsmigrantenplan. Daarin staat hoe er aan eind van het jaar makkelijker werkvergunningen kunnen worden gegeven aan landen buiten de EU, zoals Marokko, Egypte en Tunesië.

En in de halve finale van de Champions League treft Liverpool Villarreal. De aftrap is om 21.00 uur; je volgt het duel bij de NOS in een liveblog.

Wat heb je gemist?

Na twee jaar vol coronabeperkingen werd gisteravond en vannacht weer een 'normale' Koningsnacht gevierd. In meerdere steden waren grote evenementen en was veel publiek op de been. Grote incidenten bleven uit.

In en rondom het centrum van Apeldoorn werd de ME preventief ingezet, omdat het te druk was in de stad, melden regionale media. De gemeente raadde bezoekers voor middernacht dan ook af om nog naar het centrum te komen.

Ander nieuws uit de nacht:

Harvard werkt aan herstelfonds slavernij van 100 miljoen dollar: de prestigieuze universiteit in de VS wil dat het geld onder meer naar onderwijs over de slavernij en onderzoek naar het onderwerp gaat.

Ontploffingen in Russische stad Belgorod, munitiedepot in brand: volgens de autoriteiten zijn er door de brand geen burgers gewond geraakt. Onduidelijk is wie er achter de ontploffingen zit. Deze maand beschuldigden de Russische autoriteiten Oekraïne er al van een oliedepot in Belgorod onder vuur te hebben genomen. Lees meer over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.

En dan nog even dit:

Bij Limburg en Maastricht denk je aan... vlaai, toch? Die lekkernij mag in ieder geval niet ontbreken bij de tocht die de koninklijke familie straks door Maastricht gaat maken. Bakkerij Hermans, uitgeroepen tot beste vlaaienbakker van Limburg, gaat vlaaien bakken op een plein langs de route. En de bakker weet uit ervaring al dat Willem-Alexander en Máxima graag vlaai eten: