Harvard werkt aan herstelfonds slavernij van 100 miljoen dollar

De prestigieuze universiteit Harvard in de Verenigde Staten heeft aangekondigd dat het 100 miljoen dollar (zo'n 94 miljoen euro) wil steken in een herstelfonds ter compensatie van het slavernijverleden. De universiteit wil dat het geld onder meer naar onderwijs over de slavernij en onderzoek naar het onderwerp gaat.

De aankondiging komt na het verschijnen van een uitgebreide interne evaluatie van de rol van de universiteit tijdens de slavernij. Uit het rapport blijkt onder meer dat medewerkers van Harvard minimaal zeventig personen, maar vermoedelijk nog meer, tot slaaf maakten. Dat gebeurde sinds de oprichting van de instelling in 1636 tot 1783, toen de slavernij werd verboden in de staat Massachusetts.

"Tot slaaf gemaakte mannen en vrouwen dienden voorzitters en professoren van Harvard en voedden en zorgden voor Harvard-studenten", staat in de evaluatie. Ook na de formele afschaffing profiteerde de universiteit nog van de slavernij, bijvoorbeeld dankzij donaties van slavenhandelaren.

Harvard is niet de enige Amerikaanse onderwijsinstelling in de VS die geld beschikbaar stelt voor een dergelijk doel. Ook de Georgetown University in Washington richtte een hulpfonds op van 100 miljoen dollar. Dat geld kwam ten goede aan de afstammelingen van tot slaaf gemaakten die in de negentiende eeuw door de destijds elitaire jezuïetenschool werden verkocht.