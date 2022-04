Drukte in steden tijdens Koningsnacht, maar geen grote incidenten

Na twee jaar vol coronabeperkingen werd gisteravond en vannacht een 'normale' Koningsnacht gevierd. In meerdere steden waren grote evenementen en was veel publiek op de been. Grote incidenten bleven uit.

In en rondom het centrum van Apeldoorn werd de ME preventief ingezet, omdat het te druk was in de stad, meldden regionale media. De gemeente raadde bezoekers voor middernacht dan ook af om nog naar het centrum te komen.

In Utrecht kwam de vrijmarkt aan het einde van de middag op gang. Rond rond 22.30 uur werd opgeroepen om niet meer naar de binnenstad te komen. Het was daar zo druk dat alle evenementen vol waren, meldde de gemeente. Eerder op de avond was al opgeroepen om het Vredenburg te vermijden.

Vanaf 17.00 uur schuifelde het publiek al langs de kraampjes: