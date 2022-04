Vestiging flitsbezorger A'dam moet dicht, gevoelige nederlaag darkstores

Een zogeheten darkstore van een flitsbezorger in Amsterdam moet op last van de rechter uit het pand weg. De gemeente had de uitbater opgedragen de zaak te sluiten omdat de darkstore in strijd zou zijn met het bestemmingsplan. Daartegen werd bezwaar aangetekend, maar de voorzieningenrechter geeft de gemeente dus gelijk.

De uitspraak kan vergaande gevolgen krijgen, omdat veel darkstores in de stad zijn gevestigd in woonwijken. Er zijn er nu 31 en er zijn veel klachten over. "Deze uitspraak is voor ons een enorme steun", zegt wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid). "Als stadsbestuur staan wij voor de bescherming van onze woonwijken. Dit vonnis duidt erop dat dat wij met de regulering een goede keuze hebben gemaakt en dat een bestemmingsplan leidend is."

Afgeplakte ramen

Het college denkt volgende maand beleid te hebben geformuleerd waarin staat wat de voorwaarden worden voor darkstores. Hoogstwaarschijnlijk mogen die straks niet meer in woonwijken of gemengde wijken (woningen en winkels) gevestigd zijn.

Eind dit jaar hoopt de gemeente de regelgeving op orde te hebben. Of de darkstores hun belofte aan de klanten om binnen tien minuten te bezorgen dan nog kunnen waarmaken is de vraag, erkent ook Van Doorninck. "Maar dat is hun belofte."

Het gaat in deze zaak om een vestiging van het bedrijf Zapp, waarvan er meerdere in de stad zitten. Darkstores zijn omstreden omdat ze vaak overlast veroorzaken en met hun afgeplakte ramen volgens tegenstanders ook esthetisch geen vooruitgang betekenen. De formule is dat mensen online boodschappen kunnen bestellen, die dan binnen no time worden bezorgd met doorgaans elektrische fietsen, soms 24 uur per dag.

Tientallen klachten

De darkstore die nu uiterlijk donderdag moet sluiten, ligt in de Fagelstraat, in het westen van de stad. In dezelfde straat is ook een basisschool gevestigd. Er waren naar verluidt zo'n 80 klachten over binnengekomen. Die gingen over verkeersoverlast en gevaarlijke situaties door wachtende bezorgers en leveranciers.

Het bestemmingsplan schrijft voor dat de benedenruimte waarin de darkstore zit bedoeld is om in te wonen. Ook kan de locatie voor bedrijfsactiviteiten worden gebruikt, in de categorie 'Post en telecommunicatie'. De eigenaar had bij de rechter aangevoerd dat ze als een post- en telecommunicatiebedrijf gezien moet worden.

De rechter is het daar niet mee eens en wijst erop dat de darkstore 24 uur per dag actief is, en dat feitelijk sprake is van een opslag- en distributiecentrum. Ook is het geen detailhandel omdat winkelend publiek de darkstore niet in en uit kan lopen om zelf producten te kiezen en kopen, redeneert de rechter.