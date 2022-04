Twee doden door nieuwe uitbraak ebola in Congo

In Congo zijn twee mensen overleden na een besmetting met ebola. Het zijn een man en een vrouw uit het noordwesten van het land. Het waren familieleden van elkaar.

Begin deze maand werd de man ziek nadat hij contact had gehad met een besmet dier. Pas na twee weken ging hij naar het ziekenhuis en overleed daar nog dezelfde dag. Zijn familielid raakte daarna besmet en overleed gisteren.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) staan de twee laatste besmettingen los van de ebola-uitbraak die in december in Congo was. De dodelijke ziekte is daarna een paar maanden weggebleven.

Helft patiënten overlijdt

Sinds de ontdekking van ebola in 1976 zijn er al zeker veertien uitbraken van de ziekte in het Afrikaanse land geweest.

Mensen kunnen het virus oplopen door het eten van besmette dieren en onderling verspreiden door direct contact met bloed, ontlasting, urine, sperma, braaksel of zweet. Patiënten krijgen onder meer koorts, bloedingen en hoofdpijn. De helft van de besmette mensen overlijdt aan de ziekte.