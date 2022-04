Duitsland loopt mijlenver achter, maar zet vol in op vloeibaar gas

Veel meer dan een weiland met madeliefjes en schapenpoep is er nu nog niet te zien, maar als het aan de Duitse overheid ligt, verrijst in de haven van Brunsbüttel snel een lng-terminal. Het moet een van drie havens voor vloeibaar gas worden waarmee Duitsland minder afhankelijk hoopt te worden van Russische importen. Maar de bouw vergt tijd, en die heeft Duitsland niet.

Michael Kleemiß schetst hoe grote containerschepen straks kunnen aanleggen aan de steiger van German LNG, een samenwerking tussen de Duitse staat, energiebedrijf RWE en de Nederlandse Gasunie. "Via de steiger, de zogeheten Jetty, komt het vloeibare gas aan land. Daar zal het worden opgewarmd en opnieuw tot gas omgezet, waarna het wordt gemeten, gecheckt en uiteindelijk in het gasnet wordt gespoten. Dan kan het de markt op."

Een terminal als deze bestaat in Duitsland nog niet. Een uniek feit, waarop men opvallend genoeg jarenlang trots is geweest. Lng is duurder en bijkans vervuilender dan normaal aardgas (zie kader). Bovendien had de Duitse regering het volste vertrouwen in de handelsrelatie met Moskou, waardoor de keuze voor goedkoop Russisch gas via pijpleidingen de meest logische was.

'Duitsland heeft risico's onderschat en weggewuifd'

Ee historische fout, zo blijkt nu Vladimir Poetin een bloedige oorlog tegen Oekraïne is begonnen. "Onze waarschuwingen zijn nooit serieus genomen", verzucht energie-econoom Claudia Kemfert van wetenschappelijk instituut DIW. "Duitsland heeft zichzelf veel te afhankelijk gemaakt van Rusland, de geopolitieke risico's onderschat, weggewuifd en zelfs belachelijk gemaakt. Daardoor zitten we nu in deze vreselijke situatie."