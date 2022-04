Consument kan steeds vaker geld toe krijgen bij harde wind en felle zon

Het zogenoemde bidirectionele laden maakt het mogelijk om in de toekomst duizenden accu's van auto's in te zetten als buffer in een duurzaam energiesysteem, waarin zonne- en windenergie steeds belangrijker worden. In Utrecht zijn er inmiddels ook al ruim duizend publieke laadpalen, die voor dit nieuwe laden geschikt zijn. Ook al hebben de mensen met een gehuurde deelauto niet direct voordeel bij zo'n negatieve stroomprijs, wel kan We Drive Solar daardoor de prijs zo laag mogelijk houden voor de consument.

"Er komt nog zeven of acht keer zoveel windenergie op de Noordzee bij", verwacht Berg. "Dat betekent dat er straks elke keer dat het waait meer windenergie is dan we kunnen gebruiken. Nu klinkt dit nog als een grappig iets, waarbij we het overschot aan elektriciteit naar buurlanden sturen. Maar die buurlanden zijn hier ook mee bezig, en die gooien de stroom straks gewoon weer terug. Daarom wordt opslag steeds belangrijker."

Hij krijgt daarin gelijk van energie-expert Martien Visser. Ook hij verwacht dat er steeds vaker meer duurzame energie wordt opgewekt dan nodig is. "Het is zeker geen incident. We zijn heel goed op weg om met name het elektriciteitssysteem te verduurzamen. Dit is nu voor het eerst gebeurd. Maar ik geef je op een briefje dat het de komende jaren steeds vaker gaat gebeuren. Zeker vanaf 2025 zal het misschien eerder nieuws zijn als het niet gebeurt."

Wedstrijdje verdienen aan stroomgebruik

Er zijn nu nog maar weinig mensen met een dynamisch energiecontract. Maar bij Zonneplan, een zonnepanelen- en energiebedrijf in Zwolle, hebben alle medewerkers er wel een. Eigenaar Frank Breukelman organiseerde met collega's een wedstrijdje 'wie-kan-het-meest-aan-de-negatieve-stroomprijs-verdienen?'.

De winnares gebruikte in de paar uur dat stroom geld opleverde 35 kilowattuur aan elektriciteit. Daarvoor stak zij de stekkers van al haar elektrische apparaten in het stopcontact. Het leverde zo'n 6 euro op, maar ook een kapotte hoofdzekering.